Дніпровський стрілець Рябчук раптово відмовився від свідчень та змінив адвоката

Рябчук заявив, що давав показання під примусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох людей у Дніпрі, відмовився від своїх показань та змінив адвоката

Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram.

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За його інформацією, Рябчук зібрав достатньо коштів, щоб найняти платного адвоката, який захищатиме його інтереси. Також нацгвардієць нібито заявив, що визнав свою провину під примусом.

"Сьогодні завдяки підтримці громадськості, яка зібрала кошти для захисту дніпропетровського стрільця Артема Рябчука було долучено адвокатів з поза системи (тобто не безоплатного). Сьогодні ж Артем Рябчук відмовився від всіх показань, які були взяті з його слів під примусом та погрозами! Справа набуває гіперскандального обороту!", – написав Мосійчук.

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Заява Рябчука. Фото: Ігор Мосійчук/Telegram

Стрілянина у Дніпрі: все, що відомо

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою. Він заявив, що не подаватиме апеляціюна це рішення.

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