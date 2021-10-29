До +18! Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

Цього дня українцям парасольки не знадобляться/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 жовтня, в Україні очікується тепла погода. Водночас синоптики дали прогноз погоди на листопад.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Цього дня в країні опадів не прогнозують. Вітер сягатиме 8 м/с.

На заході температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів. На сході очікується 11-14 градусів тепла.

У північних регіонах – +12-15 градусів. На півдні прогнозують 14-16 градусів тепла

Реклама

У Києві температура впродовж дня буде +12-14 градусів. Опадів не передбачається.

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Реклама

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.

Читайте також