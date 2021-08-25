До сліз… Військовий неочікувано повертається додому – безцінна реакція дітей

Сім’я не чекала Ігоря Машковського дома на День Незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий Ігор Машковський вже шість років на війні, далеко від дому та сім'ї, боронить Україну на фронті. Новини "Сьогодні" влаштували для його родини невеличкий сюприз – з дозволу командувача забрали солдата на кілька днів з війни додому.

Дружина та діти до останнього не знали, що Ігор скоро буде разом із ними. Про воз’єднання сім'ї розповів кореспондент Євген Назаренко.

Об’їздив усю лінію фронту

Ігор на війні з 2015 року. За цей час об`їздив чи не усю лінію фронту. Удома на нього чекає дружина та четверо дітей – останні шість років вони бачаться здебільшого завдяки відеозв'язку.

"Діти ростуть самі. Ти знаходишся тут, не бачиш… В мене син народився перший – я був у Станиці Луганській, і коли він перші кроки зробив, я був на війні, і говорити навчився – я теж був на війні", – розповідає військовий.

Зараз Ігор боронить околиці Золотого на Луганщині. З родиною цього року був не більше двох місяців. Та хоч дружина вже кличе додому – солдат вирішив – дочекається української перемоги.

"Дочка старша знає, де я знаходжуся, вона постійно дзвоне і пише – як ти там, папа. Син також знає, хоч і маленький, але розуміє – папа на війні і папа стріляє або по папі стріляють", – ділиться він.

Щаслива несподіванка

До Дня Незалежності новини "Сьогодні" вирішили влаштувати маленьке свято сім'Ї Машковських – відвезти Ігоря додому на кілька днів. Командувач сухопутних військ на наше прохання дав йому 10 днів відпустки.

Дружина і діти не знали, що голова родини вже сьогодні буде вдома, а Ігор помітно нервував, адже давно не бачив дітей і не знав, як вони його зустрінуть. Батьків також давно не бачив. А мешкає родина військового у Черкаській області.

Вже на місці батько купує дітям подарунки, але так, щоб ніхто не повідомив дружині, що він майже вдома, що не так легко у селі, де всі його знають.

Далі за планом Ігор мав вийти раніше – за кілька хат до своєї, і поки кореспонденти записують інтерв'ю з дружиною – непомітно городами зайти на подвір'я.

Сім'я Машковських не очікувала знімальної групи у себе вдома, проте зустріли тепло. Дружина Світлана розповіла, що не бачила чоловіка понад пів року.

"Сподіваємося, что скоро вже дома буде. Коли останній раз з ним зідзвонювались, казав, що скучає. Так і ми скучаєм", – каже жінка.

У цю мить Ігор підійшов до дружини зі спини, щоб вона не бачила – щасливе здивування та міцні обійми всієї сім’ї.

Діти ж навіть не роздивляються своїх подарунків – не відходять від тата, старша донька плаче.

Сьогодні у сім'ї Машковських свято. Нарешті вони можуть у повному складі зустріти День Незалежності – разом зі своїм захисником, який цю незалежність боронить.

"Дай бог, щоб кожен вернувся так само. Хоч і я ще не повернувся, я у відпустці. Дай бог, щоб усі повернулися живими до своїх сімей, дітей і були щасливі", – бажає всім захисникам України військовий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просльозився під час військового параду до Дня Незалежності України – його розчулила зустріч маленької дівчинки з військовим.

Ми також писали, що президент України під час святкувань з нагоди 30-ї річниці незалежності заявив, що Україна починає повернення на рідну землю всіх видатних українців, які боролись за Україну та її незалежність.