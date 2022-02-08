Довгі переговори Макрона з Путіним та захист Києва на випадок нападу РФ — головні новини за ніч

Путін приймав у себе Макрона, а Київ готовий відбивати атаку Росії з повітря/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Північного потоку-2" не стане": Байден пригрозив Путіну через Україну

Російська агресія проти України призведе до жорстких санкційпроти газопроводу "Північний потік-2". Президент США Джо Байден зазначив, що при вторгненні РФ до України "Північного потоку-2" не стане".

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Байден озвучив позицію США щодо санкцій проти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори Макрона та Путіна завершилися: перші заяви

В Росії пройшли переговори президента Франції Емманюеля Макрона із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Зустріч лідерів тривала понад 5 годин. Це були перші особисті переговори лідерів двох країн за два роки.

Переговори тривали кілька годин/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Можна не переживати: у Міноборони розповіли, як захищатимуть Київ від російської авіації

Якщо над Києвом з'являться російські літаки, то столицю захищатимуть системою протиповітряної оборони. У Міноборони наголосили, що українське небо зараз під захистом.

Резніков зазначив, що в Україні є на озброєнні ті ж комплекси, які має Росія/Колаж: "Сьогодні"

Під Києвом чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів: загинув на місці

У Київській області сталося моторошне дорожньо-транспортна пригода . Чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів. Через травми він загинув на місці інциденту.

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