Довгі переговори Макрона з Путіним та захист Києва на випадок нападу РФ — головні новини за ніч

Путін приймав у себе Макрона, а Київ готовий відбивати атаку Росії з повітря/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
"Північного потоку-2" не стане": Байден пригрозив Путіну через Україну
Російська агресія проти України призведе до жорстких санкційпроти газопроводу "Північний потік-2". Президент США Джо Байден зазначив, що при вторгненні РФ до України "Північного потоку-2" не стане".
Переговори Макрона та Путіна завершилися: перші заяви
В Росії пройшли переговори президента Франції Емманюеля Макрона із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Зустріч лідерів тривала понад 5 годин. Це були перші особисті переговори лідерів двох країн за два роки.
Можна не переживати: у Міноборони розповіли, як захищатимуть Київ від російської авіації
Якщо над Києвом з'являться російські літаки, то столицю захищатимуть системою протиповітряної оборони. У Міноборони наголосили, що українське небо зараз під захистом.
Під Києвом чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів: загинув на місці
У Київській області сталося моторошне дорожньо-транспортна пригода . Чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів. Через травми він загинув на місці інциденту.