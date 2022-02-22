Довго думали… Білорусь визначилася із визнанням "ЛДНР"

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В Білорусі режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка виступив на підтримку указів президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "республік ЛДНР".

У МЗС Білорусі зазначили, що "з повагою та розумінням" сприймають рішення Кремля про визнання ОРДЛО, "враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях і зазнають поневірянь протягом майже восьми років".

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У відомстві також звинуватили у нагнітанні обстановки на Донбасі США та Євросоюз:

"Необхідно перестати провокувати насильство, накачувати Україну та країни Балтії військами та зброєю, запроваджувати незаконні санкції".

У Лукашенка запевнили, що є прихильниками дипломатичного врегулювання на Донбасі. При цьому в МЗС Білорусі заявили про готовність дотримуватись принципів "стратегічного союзництва з братньою Росією".

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання відповідного указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Зазначимо також, що Казахстан відмовився визнавати незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". За інформацією російських ЗМІ, "ЛДНР" визнали союзники Кремля Венесуела, Нікарагуа та Куба. Крім того, повідомляється про готовність Сирії визнати незалежність псевдореспублік.