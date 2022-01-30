Домашнє насильство: як себе вберегти та протистояти кривднику (відео)

Якщо на жертві немає слідів побоїв, тиран може стати штрафом. Але психологічне насильство також можна довести. Колаж "Сьогодні"

Триста звернень про домашнє насильство лише за минулий рік. Це – офіційні цифри правоохоронців. Неофіційно, як кажуть у громадських організаціях, таких випадків у рази більше. Анастасія Блищик з'ясовувала, як в Україні довести факт не лише фізичного, а й морального насильства і чи опиниться за ґратами кривдник.

Домашнє насильство

Валентина просить не показувати її обличчя. Боїться, що рідні та колеги дізнаються, що 15 років над нею знущався рідний син. У нього не влаштовувалося життя, і винна лишилася мама. З чоловіком Валентина розлучилася. І все своє кохання віддала синові. А сама у відповідь отримала... Домашнє насильство з боку сина. З початку було емоційне, потім переросло у фізичний, моральний, до того ж він бив. Моральне насильство жінка терпіла від підліткового віку сина. Зараз йому вже 30, але він, як і раніше, живе за кошти своєї матері. А недавно почав вибивати гроші ще й на наркотики. А якщо Валентина відмовляла – отримувала стусанів.

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"Напевно, такі обставини у світі. Молодь не захищена, мають проблеми, хочуть дуже багато, не хочуть працювати, працювати над цим, за рахунок когось хочуть", – розповідає жертва насильства Валентина.

А ось Наталя свою історію розповідає відверто. Від першого чоловіка, який її щодня, втекла. Мріяла: інший покохає. Та й спокою не дав.

"Він ось так різко то в обличчя міг потрапити. Ще у нього була звичка постійно бити мене під груди сюди. Він так мене як ударить, я згиналася, він мене за волосся хапав і мене штовхав", – розповіла жертва насильства Наталя.

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Далі було ще гірше. Напередодні новорічних свят, перегнувши чарку, чоловік схопився за ніж. Сусіди тирана заспокоїли. Наталі не було до кого йти, тож разом із сином подалася на вокзал.

І Валентина теж збиралася йти, куди очі бачать. Але в метро натрапила на соціальну рекламу з номером телефону притулку для жінок, які страждають на домашнє насильство. По всій Україні 46 таких.

"Для того, щоб жінка потрапила в цей притулок – її обов'язково супроводжуватиме вже наш працівник. Коли вона приїжджає, вона підписуватиме документ щодо нерозголошення адреси", – сказала директор Київського міського Центру ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству Тетяна Зотова.

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А далі, у цьому притулку, за справу беруться вже юристи і роблять усе, щоб кривдник сів за ґрати на два роки. Саме таким є максимальний термін за домашнє насильство. Втім, якщо на жертві немає

слідів побоїв – тиран може відбутися штрафом. Але психологічне насильство також можна довести. Такими доказами можуть бути свідчення, відеофіксація, аудіофіксація, листування в мобільних телефонах.

Постійна образлива критика, маніпулювання, контроль за життям, звинувачення, засудження та словесні образи. Це і є психологічне насильство. Юристи радять не зволікати та звертатися до поліції. Бо після психологічної розправи настає фізичне.

Як допомагають жертвам домашнього насильства

Запущено урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству, номер: 1547.

Створено дев'ять шелтерів – це притулки для потерпілих від домашнього насильства. На цей рік передбачено 275 млн. грн. для розширення мережі служб підтримки постраждалих.

Запроваджуватиметься спеціалізація прокурорів із кримінальних проваджень цієї категорії.

Почалася тісніша взаємодія прокурорів із громадськими організаціями, які займаються питаннями домашнього насильства.

Нагадаємо, ще у 2017 році Рада запровадила кримінальну відповідальність за домашнє насильство . Тоді депутати встановили, що "тиранам" загрожує від 150 годин громадських робіт до двох років ув'язнення за насильство у сім'ї.