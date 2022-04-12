Дощі та до +18 градусів! Погода в Україні на 12 квітня (карта)

У деяких областях йтиме дощ/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 12 квітня, в Україні у більшості областях опадів не прогнозують. Температура повітря сягатиме 18 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ прогнозують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях та у Криму. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла. На сході прогнозують +12...+18 градусів.

У північних регіонах – 6-13 градусів тепла. На півдні очікується 10-13 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, 9-11 градусів тепла, а в Сімферополі йтиме дощ – +10...+12 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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