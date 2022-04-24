Дощі на сході та заході: прогноз погоди на 24 квітня в Україні (карта)

Центральні регіони зустрінуть Великдень сонячною погодою. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 24 квітня, у західних областях України очікуються пориви вітру та заморозки на ґрунті.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

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Погода в регіонах

На Великдень 2022 року в Україні буде тепло, місцями температура повітря буде +21. Вночі опади прогнозують майже скрізь, а вдень – невеликі дощі лише у західних та східних регіонах.

На Півночі 24 квітня без опадів, вдень від +14 до +18 градусів.

В південних областях також сухо, +17+20.

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Центральні регіони зустрінуть Великдень сонячною погодою, температура – ​​від +15 до +18 градусів.

На заході дощ, +15+21. У східних областях буде дощ, повітря прогріється до +16+18.

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Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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