"Іншого шляху немає": Кулеба пояснив, що робити після визнання Росією "Л/ДНР"

Куліба обурився обстрілом на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні необхідно продовжувати роботу з деескалації ситуації на Донбасі. Так відреагувало Міністерство закордонних справ України на готовність Росії визнати незалежність ОРДЛО.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", – заявив глава МЗС України.

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Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у твіттері.

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