На трасі Київ – Одеса автобус з паломниками-хасидами потрапив в ДТП: є загиблий (фото, відео)

На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Фото: "Сьогодні"

У Київській області на трасі Київ – Одеса сталося смертельне ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїлю.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, аварія сталася поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів з міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій автомобіля рухався в правій смузі з реверсним рухом і отримав осліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

На місце аварії виїжджали правоохоронці. Фото: "Сьогодні"

Через це він різко повернув вліво, щоб уникнути лобового зіткнення, проте його транспортний засіб, виконуючи маневр правою стороною, зіткнулося із зустрічним автобусом. Mercedes Sprinter викинуло на інший бік дороги в поле, повідомили в МВС.

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"Внаслідок ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який був у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали", – йдеться в повідомленні.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у тяжкому стані.