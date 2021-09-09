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На трасі Київ – Одеса автобус з паломниками-хасидами потрапив в ДТП: є загиблий (фото, відео)

Марія Дмитренко
9 вересня, 08:56
Аварія сталася в четвер, 9 вересня, близько 4-ї ранку. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії

На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Фото: "Сьогодні"

У Київській області на трасі Київ – Одеса сталося смертельне ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїлю.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, аварія сталася поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів з міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій автомобіля рухався в правій смузі з реверсним рухом і отримав осліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

На місце аварії виїжджали правоохоронці. Фото: "Сьогодні"

Через це він різко повернув вліво, щоб уникнути лобового зіткнення, проте його транспортний засіб, виконуючи маневр правою стороною, зіткнулося із зустрічним автобусом. Mercedes Sprinter викинуло на інший бік дороги в поле, повідомили в МВС.

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"Внаслідок ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який був у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали", – йдеться в повідомленні.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у тяжкому стані.

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