Дуда запропонував прийняти Україну до ЄС в експрес-режимі

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував прийняти Україну до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має вступити до ЄС у прискореному режимі. Також країна має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію.

Про це написав президент Польщі Анджей Дуда у Twitter.

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"Польща підтримує прискорений шлях вступу України до Євросоюзу. Статус кандидата має бути наданий негайно, і одразу після цього мають бути розпочаті співбесіди з членами. Україна також має отримати доступ до фондів ЄС для реконструкції. Він належить Україні", – написав Дуда.

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ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна

Президент Росії Володимир Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров потрапили під європейські санкції. Обмеження одночасно запровадили Євросоюз та Велика Британія.

Про це повідомили прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції.

Відтепер рахунки Путіна та Лаврова – заморожені.

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"Це остаточний результат обговорення", – уточнив Боррель.

У Великій Британії також пояснили, що це не новий пакет санкцій, а доповнення до старого.

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