Два тижні спала сидячи, прив'язана до батареї: історія моторошного викрадення дочки депутата з Полтави

Викуп за дочку депутата становив 470 тисяч доларів. Колаж "Сьогодні".

Два тижні спала сидячи, прив'язана до батареї. Стали відомі подробиці жахливого викрадення дочки депутата з Полтави. 19-річну дівчину викрали на шляху до Києва і вимагали викуп майже півмільйона доларів. Як рятували дівчину і що буде з викрадачами, дивіться в сюжеті "Сьогодні".

Як організували викрадення

Наприкінці літа 19-річна Віта вирушила до Києва на навчання. Вперше без супроводу батьків. До столиці не доїхала: на трасі її автомобіль підрізали, а студентку викрали. Мама дівчини Тетяна Кириченко розповіла, що після викрадення отримала анонімне sms-повідомлення.

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"Прийшла нам sms: якщо ви хочете повернути кохану людину, в дужках була В, то зайдіть в Telegram-канал", – розповіла мама викраденої дівчини Тетяна Кириченко.

Зловмисники все продумали. На трасі спеціально вибрали так звану сліпу зону – без камер відеоспостереження.

"У листуванні з злочинцями вони давали нам зрозуміти, що вони стежили, вони все знають", – поділилася пережитим Тетяна Кириченко.

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Віта – студентка третього курсу інституту права. Її батько – депутат Полтавської обласної ради, у сім'ї сільськогосподарське підприємство. Були гроші від продажу нерухомості, але цього було недостатньо для озвученої суми викупу. Від сім'ї вимагали 10 біткоїнів, тобто 470 тисяч доларів. Батьки відразу звернулися до поліції. За справу взялася СБУ. І таки знайшла організатора викрадення.

Що говорить СБУ

"Зловмисник в даний час звинувачується в скоєнні умисного вбивства, в зв'язку з чим утримується в умовах слідчого ізолятора. Організатором "схеми" виявилася людина, яка зараз перебуває за ґратами. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільникові винагороду в розмірі 100 тисяч доларів", – розповів прокурор офісу генерального прокурора Денис Олійник.

За словами прессекретаря СБУ в Полтавській області Інни Усової, викрадачі спілкувалися між собою і з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу Даркнет, але їх змогли встановити і затримати.

Викрадача і двох спільників затримали. Їм загрожує до 9 років за ґратами. А Віта досі оговтується від пережитого, але навчання в столиці кидати не збирається.

Злочини

Нагадаємо, в Харкові відома Instagram-блогерша Катерина Якименко під псевдонімом "Тигра" організувала своє викрадення, щоб отримати викуп. Але схема не спрацювала і дівчина опинилася під вартою.

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