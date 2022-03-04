Рухалися на Київ: на Сумщині ЗСУ зупинили російських окупантів (фото)

Російські військові пересувалися дорогою Копті-Бачевськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові на дорозі Копті-Бачівськ зупинили ворожу техніку, яка йшла на Київ. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Тому що Сумщина – північний форпост України. Дякую всім причетним!" – написав він.

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Він зазначив, що у Шосткінському та Конотопському районах зараз ситуація більш-менш спокійна. Є перебої зі світлом та водою. Тероборона працює, комунальні служби також.

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Трофеї військових та українців

Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек". Це важка вогнемета система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.

У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові залишали техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька.

Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку.

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На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки .

У Сумській області протягом доби знищено одночасно близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося у Лебединському районі.