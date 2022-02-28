"Є**нуло біля церкви": нове відео обстрілів Маріуполя окупантами

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Російські окупаційні війська 28 лютого продовжують обстріл Маріуполя.
У мережу потрапило нове відео, яке демонструє, як снаряди розриваються біля церкви та житлових будинків.
"Біля церкви є**нуло", – коментує відео його автор.
Ситуація у Маріуполі
У Маріуполі російські окупанти продовжують масові обстріли. Також було здійснено страшний обстріл селища Сартана. Кількість поранених щодня зростає.
25 лютого внаслідок артобстрілів російських окупантів знищено житлові будинки на Лівобережжі. Є поранені серед мирних мешканців. Також горіла 48-а школа.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили десятки російських танків
24 лютого у Маріуполі ввели комендантську годину з 22:00 до 6:00.