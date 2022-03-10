Їхали і загубилися: військовополонений РФ розповів про подробиці переправки армії в Україну

Полонений розповів, як опинився в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупант Роман Буганцов загубився на нашій території, коли їхали колоною для захоплення Сум. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Telegram-каналі.

Говорячи про те, як він опинився в Сумах, він сказав, що вони їхали всі разом, потім відстали.

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"Приїхали на навчання в місто Воронеж. Переміщені в Україну, в Україну сказали заходити у супроводі колони дозаправників. Було 10 одиниць техніки та дозаправники. Пересувалися до населеного пункту Берізка, Підберезка, не можу сказати", – розповів він.

За його словами, він контрактник і потрапив у забезпечення, тому що не вистачає людей.

"Контракт я підписав у 2015 році, ми їхали всі разом, потім відстали і я попався", – сказав він.

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