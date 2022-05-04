Їхали до Польщі: у ДТП з автобусом на Рівненщині загинули 27 людей

В Ровенській області жертвами ДТП стали 27 человек / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп бензовоз зіткнувся з автобусом, в якому українці їхали до Польщі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією правоохоронців, на момент ДТП в салоні автобуса Setra перебували 35 пасажирів та один водій. Ще один пасажир мав сідати у Бродах, а другий водій – у Львові.

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Загалом у ДТП загинуло 27 людей: 25 пасажирів та 2 водіїв (мікроавтобуса та автобуса). Травмувалося 12 людей: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу.

Наймолодшому з пасажирів за тиждень мало виповнитися 18 років. Люди, які перебували в автобусі, були з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Поліція змінює правила

В умовах воєнного стану патрульна поліція не виїжджатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих, оскільки правоохоронці мають забезпечувати порядок на вулицях міст.

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З 1 травня поліція не штрафуватиме українських водіїв за вимкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар поза містами та селами.