Ексглава "Укрзалізниці" зібрався повернути собі посаду і мільйони гривень

Раніше колишній топ-менеджер заявляв, що його звільнили за руйнування корупційних схем у компанії, а тепер буде вимагати багатомільйонну компенсацію

Звільнений з "Укрзалізниці" Володимир Жмак через суд спробує повернути собі посаду керівника компанії, а також вимагатиме багатомільйонну компенсацію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на матеріали судового провадження.

У своєму позові він вимагає визнати незаконним наказ компанії про припинення з ним трудового договору (контракту).

Також Жмак просить суд відновити його на посаді голови правління компанії, стягнути з "Укрзалізниці" середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (з дати звільнення до дня поновлення на посаді), а також стягнути з компанії моральну шкоду у зв'язку з незаконним звільненням у розмірі 16,9 млн грн.

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Нагадаємо, 17 березня наглядова рада "Укрзалізниці" вкрай раптово і невмотивовано переконала Кабінет міністрів звільнити голову правління компанії Володимира Жмака. Топменеджер працював на посаді трохи більше пів року. За цей час компанія ліквідувала дефіцит локомотивної тяги, наростила частку УЗ в перевезеннях на ринку з 19% до 24%, доходи компанії збільшилися за рахунок зростання завантаження її вагонного парку. Жмак впевнений, що його звільнили за руйнування корупційних схем.

Тим часом у Раді заявляють, що "Укрзалізниця" на межі катастрофи. За словами голови Тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлії Гришиної, у цьому винні корупція і деструктивне управління.