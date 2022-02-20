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"Екстрена валіза" для сім'ї та домашніх тварин: як зібрати все найпотрібніше

Юлія Гаврилюк
20 лютого, 18:00
"Сьогодні" склали чіткий перелік речей, які потрібно взяти не тільки для себе, а й для дитини чи домашньої тварини

Українцям варто зібрати "тривожну валізку" для домашніх тварин та дітей на випадок нападу РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Можливе вторгнення Російської Федерації на територію України обговорюють всюди. Найперше правило – не панікуйте, але будьте готові. Для початку зберіть "тривожну валізу".

Сайт "Сьогодні" розповідає, як зібрати екстрену валізу для всієї родини.

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Що покласти в "тривожну валізу" для дитини

Документи

Найголовніше – візьміть свідоцтво про народження дитини (оригінал та копію). Також необхідно покласти у валізку фотографію з батьками, а на звороті написати телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.

Також у "тривожну валізку" дитину слід покласти таке:

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  • дві пляшки води
  • батончики, льодяники
  • сухофрукти
  • потрібні лікарські препарати
  • серветки (вологі та сухі)
  • носовичок
  • туалетний папір
  • невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило
  • лейкопластир
  • антисептики
  • захисну маску для обличчя
  • ліхтарик
  • іграшки

Одяг

У валізці обов'язково має бути комплект змінного одягу, зокрема й теплого. Найголовніше – змінні шкарпетки та труси.

Крім того, у дитячу валізку можна покласти телефон, якщо ваша дитина користується зв'язком, а також трохи грошей.

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Що взяти тварині у разі ЧП

Що потрібно придбати?

  • Запас корму якого вистачить мінімум на місяць.
  • Декілька пляшок питної води для тварин.
  • Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину потрібно вигулювати, але це буде неможливо.
  • Ветеринарна аптечка.
  • Переноска для тварини.

Що потрібно зробити у будь-якому разі?

  • Зробіть тварині необхідні щеплення.
  • Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.
  • Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідка.
  • Обговоріть із рідними, що робитимете з домашнім вихованцем у разі надзвичайної ситуації.

Ці рекомендації актуальні завжди і корисні за будь-яких обставин.

Що варто взяти із собою

Документи:

Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все слід запакувати в поліетилен.

Гроші з карток краще зняти і взяти із собою.

Їжа та посуд:

  • металеві казанок, фляга, ложка, чашка;
  • запас питної води на 1-2 дні, по змозі його треба періодично оновлювати (3 літри води на особу на добу);
  • запас їжі на два дні: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

Одяг:

  • два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, вовняні шкарпетки;
  • штани, куртка, каремати/спальні мішки;
  • сорочка або кофта, плащ-дощовик, в'язана шапочка, рукавички, шарф та зручне взуття;
  • нитки, голки.

Зв'язок:

  • блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;
  • павербанки, зарядки, батарейки;
  • радіоприймач на батарейках;
  • карта місцевості, а також інформація про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.

Медикаменти та засоби гігієни:

  • зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, кілька пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
  • активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальне), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболювальне), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви вживаєте регулярно. Також в аптечці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.
  • сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
  • засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;
  • великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектант для рук, спиртові серветки, шприци.

Якщо дозволяє місце, можна взяти:

  • намет,
  • поліуретановий килимок,
  • спальник.
  • ліхтарик,
  • сірники,
  • запальничку,
  • свічки.

Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів (якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет), рулон широкого скотчу.

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