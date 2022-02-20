"Екстрена валіза" для сім'ї та домашніх тварин: як зібрати все найпотрібніше

Українцям варто зібрати "тривожну валізку" для домашніх тварин та дітей на випадок нападу РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Можливе вторгнення Російської Федерації на територію України обговорюють всюди. Найперше правило – не панікуйте, але будьте готові. Для початку зберіть "тривожну валізу".

Сайт "Сьогодні" розповідає, як зібрати екстрену валізу для всієї родини.

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Що покласти в "тривожну валізу" для дитини

Документи

Найголовніше – візьміть свідоцтво про народження дитини (оригінал та копію). Також необхідно покласти у валізку фотографію з батьками, а на звороті написати телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.

Також у "тривожну валізку" дитину слід покласти таке:

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дві пляшки води

батончики, льодяники

сухофрукти

потрібні лікарські препарати

серветки (вологі та сухі)

носовичок

туалетний папір

невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило

лейкопластир

антисептики

захисну маску для обличчя

ліхтарик

іграшки

Одяг

У валізці обов'язково має бути комплект змінного одягу, зокрема й теплого. Найголовніше – змінні шкарпетки та труси.

Крім того, у дитячу валізку можна покласти телефон, якщо ваша дитина користується зв'язком, а також трохи грошей.

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Що взяти тварині у разі ЧП

Що потрібно придбати?

Запас корму якого вистачить мінімум на місяць.

Декілька пляшок питної води для тварин.

Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину потрібно вигулювати, але це буде неможливо.

Ветеринарна аптечка.

Переноска для тварини.

Що потрібно зробити у будь-якому разі?

Зробіть тварині необхідні щеплення.

Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.

Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідка.

Обговоріть із рідними, що робитимете з домашнім вихованцем у разі надзвичайної ситуації.

Ці рекомендації актуальні завжди і корисні за будь-яких обставин.

Що варто взяти із собою

Документи:

Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все слід запакувати в поліетилен.

Гроші з карток краще зняти і взяти із собою.

Їжа та посуд:

металеві казанок, фляга, ложка, чашка;

запас питної води на 1-2 дні, по змозі його треба періодично оновлювати (3 літри води на особу на добу);

запас їжі на два дні: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

Одяг:

два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, вовняні шкарпетки;

штани, куртка, каремати/спальні мішки;

сорочка або кофта, плащ-дощовик, в'язана шапочка, рукавички, шарф та зручне взуття;

нитки, голки.

Зв'язок:

блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;

павербанки, зарядки, батарейки;

радіоприймач на батарейках;

карта місцевості, а також інформація про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.

Медикаменти та засоби гігієни:

зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, кілька пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;

активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальне), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболювальне), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви вживаєте регулярно. Також в аптечці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.

сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;

великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектант для рук, спиртові серветки, шприци.

Якщо дозволяє місце, можна взяти:

намет,

поліуретановий килимок,

спальник.

ліхтарик,

сірники,

запальничку,

свічки.

Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів (якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет), рулон широкого скотчу.

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