"Екстрена валіза" та бомбосховища. Розповідаємо, що робити у випадку вторгнення РФ

В Україні вже почали перевіряти бомбосховища / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні обговорюють загрозу повномасштабного вторгнення російської армії. Зазначимо, що у випадку війни потрібно діяти швидко та знати основні правила і рекомендації під час тривоги.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що потрібно робити цивільній особі під час надзвичайної ситуації, аби вижити.

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Дії при сигналі "Увага всім!"

Якщо ви знаходитесь в приміщенні і почули сигнал "Увага всім!" (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств, сигнали транспортних засобів ), то негайно увімкніть радіо, телевізор. Рекомендуємо уважно слухати інформацію про обстановку, рекомендації про порядок дій у надзвичайній ситуації. Без потреби не користуйтеся телефоном, щоб не пропустити важливі повідомлення.

Головні рекомендації:

зачиніть вікна та відійдіть від них подалі;

вимкніть електропостачання;

водопостачання та газопостачання;

зберіть документи, одяг, необхідні речі, медикаменти, продукти харчування, питну воду;

перейдіть у безпечне місце, прослухайте інформацію щодо подальшого порядку дій.

Якщо ви знаходитесь на вулиці і почули сигнал "Увага всім!", якнайшвидше прямуйте до найближчої установи чи закладу, де є радіо, радіотрансляційні чи телевізійні приймачі. Уважно прослухайте інформацію та рекомендації про порядок дій.

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"Екстрена валіза"

Тривожна валіза – це міцний та зручний рюкзак об’ємом від 25 літрів. Він призначений, щоб зберігати речі першої необхідності для швидкої евакуації із зони надзвичайної події.

У нього потрібно вмістити все необхідне для життя протягом кількох днів. Вміст рюкзака може коригуватись відповідно до ваших потреб, але основний його вміст завжди однаковий.

Що варто взяти з собою

Документи:

Копії важливих документів – паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість та автомобіль. Можна покласти туди також фотографії рідних та близьких, усе запакувати в поліетилен.

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Гроші з карт краще зняти і взяти із собою.

Їжа та посуд:

металеві казанок, флягу, ложку, чашку;

запас питної води на 1-2 дні, за можливості його треба періодично оновлювати (3 літри води на людину на добу);

запас їжі на кілька днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад із горіхами, льодяники), тушонку галети, суп-пакети, м’ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

Одяг:

два комплекти спідньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни;

запасні штани, куртку, каремати/спальні мішки;

сорочку або кофту, плащ-дощовик, плетену шапочку, рукавички, шарф і зручне взуття;

нитки, голки.

Зв’язок:

блокнот, ручка, перелік важливих номерів в блокноті;

павербанки, зарядки, батарейки;

радіоприймач на батарейках;

карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв’язку й умовлене місце зустрічі вашої родини.

Медикаменти та засоби гігієни:

зубна щітка й паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, кілька пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;

активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижуюче), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболювальний), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) і ліки, які ви регулярно приймаєте. Також в аптеці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.

сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для проведення штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти, еластичні бинти з можливістю фіксації, пластирі різних розмірів, атравматичні ножиці для розрізання на потерпілій людині одягу;

великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци;

Якщо дозволяє місце, то можна взяти намет, поліуретановий килимок, спальник. Крім цього, ліхтарик, сірники, запальничку, свічки. Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокира, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Кілька пакетів для сміття об’ємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, із них можна зробити намет або тент, рулон широкого скотчу.

Бомбосховища України

Бомбосховища можуть бути розташовані у підвалах будинків, у паркінгах, в спеціально обладнаних приміщеннях на підприємствах тощо. На місце укриття можуть перетворити і метрополітен.

Адреси захисних споруд зведені в спеціальну інтерактивну мапу. Також знайти укриття та бомбосховища можна за спеціальними вказівками на вулицях.

Ситуація

Американське видання The New York Times надрукувало свіжу карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів на кордоні із Україною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.

Ситуація загострюється перед наміченими на 12 січня переговорами НАТО з Росією щодо надання Кремлю так званих гарантій безпеки – заборони на вступ України, Грузії та Молдови до Альянсу та заборона на розміщення натовського озброєння в країнах Балтії та Польщі.

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