"Екстренна валіза" на випадок вторгнення РФ: як зібрати найважливіше

Українцям варто зібрати тривожну валізку на випадок нападу РФ

Ймовірне вторгнення Російської Федерації на територію України обговорюється усюди. Головне правило – не панікуйте, але будьте готові.

Сайт "Сегодня" розповість, що покласти у тривожну валізу.

Реклама

Що таке "екстренна валіза"?

Тривожна валіза – це міцний та зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів. Він призначений для зберігання речей першої необхідності швидкої евакуації із зони надзвичайної події.

У нього потрібно вмістити все необхідне для життя на кілька днів. Вміст рюкзака може коригуватися відповідно до ваших потреб, але основний його зміст завжди однаковий.

Якою має бути валіза?

Рюкзак обов'язково повинен бути підйомним, тому що в разі чого все доведеться тягнути на своїх плечах. Він може важити до 25 кілограмів.

Реклама

Жителька Києва Катерина Галушка зібрала свою валізу ще у травні 2021 року. Її валіза важить чотири кілограми.

"Зверху має бути ваша індивідуальна аптечка. У ній повинні бути знеболювальні, антигістаміни, проти отруєння, також для кожного члена сім'ї джгути", – рекомендує Катерина.

Що взяти із їжі?

Подбати треба і про їжу.

"Найкраще – це сухофрукти, сухі, енергетичні батончики, тому що вони додають енергії. Так, чашка відразу. Для чашки ще потрібен літр води. Не несіть із собою більше. А ще з собою потрібно захопити теплий одяг, документи, засоби гігієни, ніж. Важливо за таких умов бути на зв'язку", – розповіла Катерина.

Чи потрібні засоби зв'язку?

Можна взяти повербанк. Бажано ще додатковий кнопковий телефон, тому що він не так швидко сідає.

Реклама

"У моєму випадку у мене є ще рація. Є ризик, що мобільний зв'язок та інтернет виведуть з ладу насамперед", – зазначила Катерина.

Крім цього, рекомендуємо взяти ручку, блокнот, карту місцевості.

Що покласти у валізу дитині?

Жителька Києва Юлія Бабич зібрала речі не лише для себе, а й для однорічної доньки Емми.

"Моя валіза – для мене це мінімум, в принципі я можу виживати хіба що з водою, мені більше не треба, а для дитини – головне взяти те, що її заспокоює: їжа, іграшки. Знадобляться і пляшечка з водою, памперси, змінний одяг та соска", – зазначила Юлія.

Юлія має браслет з усіма даними Емми, де написана її дата народження, група крові, телефон Юлії та адреса.

"В екстремальному випадку я просто надягаю на її руку цей браслет", – сказала Юлія.

Де шукати укриття?

Наступний крок – із зібраними речами шукати укриття.

"Серед плюсів – на стінах будинку є вказівники, куди бігти. З мінусів – укриття ми так і не знайшли", – сказала мешканка Києва Юлія.

Усі двері зачинені, крім під'їзних. Деякі двері ще й запломбовані.

Жителька Києва Катерина Галушка сказала, що найкраще укриття – це відкрита зона.

"Єдиний мінус, що біля мене залізниця, а вона теж може бути під ударом, але парки, ліси. Якщо мешкаєте біля метро – взагалі класно. Я рекомендую у таких випадках ховатися у метро", – додала Катерина.

Якою є ймовірність вторгнення Росії – не знає ні українська армія, ні розвідка США, ні військові аналітики. Але наша українська армія готова дати відсіч.

Раніше ми писали: