ЄС готовий завдати нищівного удару по РФ – Кулеба

Євросоюз готовий запровадити санкції проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі із главами МЗС країн ЄС.

"Закликав ЄС прийняти зараз принаймні хоча б окремі санкції проти РФ, оскільки для цього є достатньо підстав. У зв'язку з цим ми обговорили, що має бути тригером (спусковим гачком – ред.) для застосування повного пакету санкцій проти РФ. Я бачу після цієї розмови, що, по-перше, є готовність застосовувати проти РФ повний пакет найважчих санкцій.