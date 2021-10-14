Ще п'ять областей України ризикують потрапити в "червону зону": список

Ігор Кузин назвав регіони, які близькі до червоної зони. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні продовжує погіршуватися ситуація з захворюваністю на COVID-19. У "червону зону" адаптивного карантину ризикують потрапити ще п'ять областей.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Громадському радіо.
Він зазначив, що ці регіони на межі між "помаранчевою" і "червоною" зонами, і ситуація там напружена.
Області, в яких можуть посилити карантин:
- Житомирська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Харківська.
"Поки вдається ситуацію стримати за рахунок розгортання додаткових ліжок або за рахунок нових механізмів тестування", – пояснив Кузін.
Перша "червона зона"
Херсонську область переводять у "червону зону" адаптивного карантину з 15 жовтня. Рішення прийняли на засіданні ТЕБ та НС цього тижня.
"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити... "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області", – йдеться в повідомленні.
Які обмеження діють у "червоній зоні"?
На території "червоної зони" забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.
У "червоній зоні" дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.
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