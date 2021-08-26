Пенсій не буде. Якщо немає накопичень в НПФ, заявив голова Мінфіну

Нинішнім працездатним українцям не варто розраховувати на пенсію від держави, вважає міністр фінансів. / Фото: Сьогодні

Міністр фінансів Сергій Марченко заяви, що розраховувати на пенсію нині українцям, які працюють і не мають накопичень у недержавному пенсійному фонді (НПФ), не варто.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Має бути етапність. Не можемо відразу роздати кошти недержавним пенсійним фондам. Тож на початку залучатимемо державну накопичувальну інституцію: державний пенсійний фонд чи державну керівну компанію. До того ж на початковому етапі в нас небагато інструментів для вкладень – це можуть бути ОВДП (облігації внутрішньодержавної позики, – ред.). Багато скепсису, мовляв, ідемо проти течії, накопичувальна система неефективна. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом із накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто", – сказав голова Мінфіну.

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Кількість пенсіонерів зростає

За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працездатних постійно скорочуватиметься. Натомість кількість пенсіонерів зростатиме.

"Мені, сорокалітньому, на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти – або я самостійно шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це фіскальні втрати бюджету, це всі мають розуміти", – пояснив міністр.

За його словами, обговорюють варіант, коли інвестуватиметься 1% з ЄСВ і 1% з іншого джерела. Тривають дискусії, чи це може бути ПДФО або пряма бюджетна програма, до чого в нинішньому уряді більш схильні.

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"Мінфін пропонує: створімо окрему пряму бюджетну програму, скажімо, "Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему". Умовно, якщо ти дав один відсоток або півтора, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити – якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, щоб громадяни зацікавилися власним пенсійним майбутнім. Це не стосується тих, хто вийде на пенсію через п'ять років", – сказав Марченко.

За словами міністра, інших варіантів забезпечити нинішньому активному населенню пенсію немає.

"Та ще й у нинішніх умовах дефіциту Пенсійного фонду, існування професійних пенсій, які є несправедливими, але таке рішення ухвалила держава. Ідеться про пенсії спеціальних категорій громадян. Щоб це перевернути, потрібен поштовх. Є багато скепсису, зокрема щодо ризиків планування на 10-15 років. Тоді можна нічого не робити – тримати кошти на депозитах, де вони знеціняться, або під матрацом, де вони ще швидше знеціняться. Можна вкладати в нерухомість, але теж може бути падіння ринку. Варіанти "нічого не робитимемо" не працюють. Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Ми розуміємо, що це в будь-яких варіантах потребуватиме фіскального навантаження на бюджет", – резюмував він.

Отримання пенсій з 1 вересня

З 1 вересня одержувачів пенсій не будуть масово переводити на обслуговування в банки. У пенсіонерів залишиться два варіанти отримання виплат:

за місцем проживання в межах України через організації, які здійснюють виплати і доставку пенсій (за фактом – через "Укрпошту");

через установи банків.

Пенсіонер самостійно вибирає спосіб виплати пенсії. Крім того, змінити спосіб отримання можна в будь-який момент – для цього буде потрібно подати заяву.

Нагадаємо, більш масштабне підвищення пенсій заплановане на 1 грудня. У цей день відбудеться:

зростання мінімальної пенсії в зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати (до 6500 гривень); мінімальна пенсія становитиме 2500 гривень;

зростання мінімальної пенсії за віком у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; з тієї ж причини виростуть доплати за понаднормовий стаж.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що пенсії українців можна підвищити в два рази: