Якщо Путін зруйнує Україну, можна йти геть з Європи нам усім – Джуді Демпсі

Росія поставила перед собою завдання зруйнувати Україну, каже Джуді Демпсі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія хоче зруйнувати Україну і не зупиниться у своїх намірах, тому Захід повинен застосувати більш дієві методи, аби завершити війну.

Про це заявила відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe Джуді Демпсі під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Росія поставила перед собою завдання зруйнувати Україну. І якщо Україна буде зруйнована, то й архітектура безпеки всієї Європи буде зруйнована. Можна збирати речі і йти геть з Європи нам усім", – наголосила вона.

Демпсі зазначила, що сьогодні дискусії на Заході базуються на "дуже слабкому аналізі щодо того, як же власне зупинити війну".

"Треба мати якийсь більш глибокий, комплексний аналіз, щось важливіше, що могло би дійсно вплинути на Путіна, вимагати від нього припинити війну. Звичайно, санкції – це добре. Але вони не зупиняють війну, ми бачимо", – сказала вона.

Для того, щоб зупинити Путіна і війну, європейцям потрібен чіткий військовий план, наголошує Демпсі.