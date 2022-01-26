Якщо РФ розпочне вторгнення. Що покласти в "тривожну валізу" для дитини – список

У разі агресії Росії у дитини має бути тривожна валіза. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі вторгнення Росії до України необхідно зібрати "тривожну валізку" не тільки для дорослої людини, а й для дитини.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, що має бути у "тривожній валізці" для дитини у разі НС.

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Документи

Найголовніше – візьміть свідоцтво про народження дитини (оригінал та копію). Також необхідно покласти у валізку фотографію з батьками, а на звороті написати телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.

Також у "тривожну валізку" дитини необхідно покласти наступне:

Дві пляшки води

Батончики, льодяники

Сухофрукти

Потрібні лікарські препарати

Серветки (вологі та сухі)

Носовичок

Туалетний папір

Невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило

Лейкопластир

Антисептики

Захисна маска для обличчя

Ліхтарик

Іграшки

Одяг

У валізці обов'язково має бути комплект змінного одягу, у тому числі й теплого. Найголовніше – змінні шкарпетки та труси.

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Крім того, в дитячу валізку можна покласти телефон, якщо ваша дитина користується зв'язком, а також трохи грошей.

Тривожна валізка. Фото: Esquire

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Загроза вторгнення РФ до України

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