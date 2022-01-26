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Якщо РФ розпочне вторгнення. Що покласти в "тривожну валізу" для дитини – список

Софія Ковнір
26 січня, 15:14
У разі НП у батьків має бути зібрана "тривожна валізка" для всієї родини – сайт "Сьогодні" склав список основних речей для дитини

У разі агресії Росії у дитини має бути тривожна валіза. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі вторгнення Росії до України необхідно зібрати "тривожну валізку" не тільки для дорослої людини, а й для дитини.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, що має бути у "тривожній валізці" для дитини у разі НС.

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Документи

Найголовніше – візьміть свідоцтво про народження дитини (оригінал та копію). Також необхідно покласти у валізку фотографію з батьками, а на звороті написати телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.

Також у "тривожну валізку" дитини необхідно покласти наступне:

  • Дві пляшки води
  • Батончики, льодяники
  • Сухофрукти
  • Потрібні лікарські препарати
  • Серветки (вологі та сухі)
  • Носовичок
  • Туалетний папір
  • Невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило
  • Лейкопластир
  • Антисептики
  • Захисна маска для обличчя
  • Ліхтарик
  • Іграшки

Одяг

У валізці обов'язково має бути комплект змінного одягу, у тому числі й теплого. Найголовніше – змінні шкарпетки та труси.

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Крім того, в дитячу валізку можна покласти телефон, якщо ваша дитина користується зв'язком, а також трохи грошей.

Тривожна валізка. Фото: Esquire

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Загроза вторгнення РФ до України

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