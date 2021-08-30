"Якщо винен, повинен відповісти" – нові подробиці справи "Слуги народу" Олександра Трухіна

Коли політик в подібній ситуації мовчить, виникає думка, що справу його хочуть зам'яти / Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі нові подробиці скандального ДТП, в якому фігурує ім'я нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Нагадаємо, аварія сталася після обіду 23 серпня в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали кілька осіб – співробітники Української асоціації футболу (УАФ).

Раніше поліція офіційно не підтверджувала, що в справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але наразі це вже не викликає ніяких сумнівів. Питання лише в тому, чи сидів він за кермом "Ауді", яке врізалося в автомобіль з футбольними арбітрами.

Трухін був на місці ДТП, але поки невідомо, чи керував автомобілем – МВС

За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін дійсно знаходився в автомобілі, який спричинив аварію на Бориспільській трасі. Але на цей момент поліція все ще не встановила, чи перебував Олександр Трухін за кермом.

"Слідство веде поліція Києва. З опублікованих матеріалів видно, що Трухін там був. В якості пасажира або водія – це встановить слідство. Що власне зараз і робиться", – розповів "Сьогодні" речник МВС Артем Шевченко.

В оточенні Трухіна "Сьогодні" з'ясувала, що він практично ніколи не водить автомобіль сам. У нього є водій, звуть Роман. Наступне питання: якщо Трухін не винен, то чому він мовчить?

Невідомо чи сидів Трухін за кермом "Ауді", яке врізалося в автомобіль з футбольними арбітрами / Фото: "Страна"

Помічник Трухіна: "За два роки жодного разу за кермом його не бачив"

Після тижня мовчання в оточенні нардепа Трухіна коротко прокоментували ситуацію.

"За два роки роботи разом з Олександром я ніколи не бачив його за кермом, – говорить один з помічників нардепа Юрій Вьюст. – У нього є водій Роман, з яким він постійно їздить. Олександра я не турбував з цього приводу, запитав у його помічниці про ДТП. Вона мені відповіла, що, мовляв, це маячня, "забий".

Можливо, це "забий" грає не на руку депутату. Зазвичай політики в такій ситуації пояснюють всім свою позицію. Але у Трухіна, як і у багатьох інших у фракції СН, мало політичного досвіду.

У Раду він обрався вперше в 2019 році. До цього Трухін був депутатом Полтавської облради від Блоку Петра Порошенка "Солідарність". Там активності в якості депутата не виявляв. Так, за весь час роботи він жодного разу так і не відвідав засідання "аграрної" комісії облради, членом якої був.

Коли політик в подібній ситуації мовчить, виникає думка, що справу його хочуть зам'яти. Самому йому таке не під силу. Тому "Сьогодні" поцікавилася позицією фракції "Слуга народу". Як там будуть реагувати на скандал, що розгорається?

Позиція фракції "Слуга народу": крапку повинні поставити правоохоронці

У фракції "Слуга народу" нам заявили, що позиція в даній ситуації однозначна. Там кажуть, слово за МВС, яке проводить розслідування інциденту.

"Будь-яку аварію повинна розслідувати поліція – і не важливо, хто потрапив в цю аварію. Для депутатів не існує спецпроцедур розслідування ДТП. Якщо винуватець цієї аварії – народний депутат, то він повинен понести відповідальність відповідно до закону, як і всі інші люди. Ніяких сумнівів у цьому не може бути. Крапку в цій ситуації повинні поставити правоохоронні органи", – повідомила нам пресслужба фракції "Слуга народу".

Арбітри, що потрапили в ДТП, як і раніше в лікарні

Як ми з'ясували, постраждалі співробітники УАФ (глава Комітету арбітрів Лучано Лучі та його помічник Роман Лишеня) досі знаходяться на лікуванні.

"Вони ще в лікарні", – повідомив нам представник Асоціації Ярема Городчук.

Ми додзвонилися одному з постраждалих – Роману Лишені.

"Я нічого не коментую!", – різко крикнув в трубку Лишеня, дізнавшись, що йому дзвонить журналіст.

Не прокоментував ситуацію і сам нардеп Олександр Трухін, залишивши без відповіді кілька наших запитань.

Раніше ми повідомляли, що: