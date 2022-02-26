Є надія: українські захисники острова Зміїний можуть бути живі

24 лютого агресор обстріляв прикордонників та воїнів ЗСУ на острові Зміїний/Колаж "Сьогодні"

24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний. Однак є надія, що всі українські захисники Зміїного можуть бути живі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Реклама

"ДПСУ та ЗСУ, як і вся Україна, отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові", – йдеться у повідомленні.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками загубився зв'язок.

"В даний час, після отримання інформації про їхнє ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом із ЗСУ проводить роботу з ідентифікації наших воїнів, що поширене у відкритих мережах. Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", – повідомляє Державна прикордонна служба.

Реклама

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х*й". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.

Реклама

25 лютого Збройні сили України відбили у окупантів острів Зміїний.

Читайте також