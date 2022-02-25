Естонія та Швеція направить для України додаткову військову допомогу

Військові отримають додаткову допомогу / Колаж "Сьогодні"

Для України додаткові Javelin та амуніцію направить Естонія. Все через те, що Росія відучора, 24 лютого, здійснює удари по військовій інфраструктурі України.

Про це повідомляє народний депутат Ірина Геращенко.

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"Естонія надсилає Україні додаткові джавеліни та амуніцію! Будь як естонці! Це заклик до всіх країн ЄС", – йдеться у повідомленні.

Допомога від Швеції

Також військово-технічну та гуманітарну допомогу надає Україні й Швеція.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Дякуємо пані прем'єр-міністрові Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутинську коаліцію разом!", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні

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