Естонія та Швеція направить для України додаткову військову допомогу

Військові отримають додаткову допомогу / Колаж "Сьогодні"
Для України додаткові Javelin та амуніцію направить Естонія. Все через те, що Росія відучора, 24 лютого, здійснює удари по військовій інфраструктурі України.
Про це повідомляє народний депутат Ірина Геращенко.
"Естонія надсилає Україні додаткові джавеліни та амуніцію! Будь як естонці! Це заклик до всіх країн ЄС", – йдеться у повідомленні.
Допомога від Швеції
Також військово-технічну та гуманітарну допомогу надає Україні й Швеція.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Дякуємо пані прем'єр-міністрові Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутинську коаліцію разом!", – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди у Київському регіоні.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.