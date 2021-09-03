Це буде великий прорив – Зеленський анонсував запуск програми безготівкових розрахунків cashless

Зеленський: в Україні запрацює система безготівкових розрахунків cashless. Фото: колаж "Сбогодні"

Міністерство цифрової трансформації працює над запуском програми безготівкових розрахунків cashless. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в Стенфордському університеті в США, повідомляє пресслужба Офісу президента, в п'ятницю, 3 вересня.

"Ми розробляємо з міністром програму cashless, я думаю, це буде великий прорив, це буде великий опір, але найголовніше – результат і бажання цього", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, влітку в Україні ввели режим paperless. Держструктури зобов'язали надавати публічні послуги також і в електронній формі, а громадянам спростили отримання послуг від держави.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

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