Це геноцид українського народу! Голова Харківської ОДА про варварські обстріли "Градами"

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Російські окупанти обстрілюють житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури.

Про це заявив у себе в Telegram голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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Геноцид українського народу

"Те, що зараз відбувається у Харкові, – це воєнний злочин! Це геноцид українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, в які могли б цілитися росіяни. Ведуться обстріли в районах: Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле", – написав він.

За словами Синєгубова, у місті гинуть десятки мирних жителів:

"Це відбувається вдень, коли люди вийшли в аптеки, по продукти, по питну воду. Це гріх. Росія використовує важку артилерійську зброю! Через обстріли, які ведуться досі, не можемо навіть залучити вчасно рятувальні служби та ліквідувати наслідки. Лише на цю хвилини 11 загиблих, десятки поранених. Ми приносимо співчуття загиблим".

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Обстріл Харкова

Вдень 28 лютого розпочався жорстокий обстріл житлових кварталів Харкова. Через це десятки людей загинули і ще сотні поранені.

Ворог обстріляв спальні райони міста: Салтівку, ХТЗ, Клочківську, Павлове Поле та інші. Місцеві жителі з вулиці Отакара Яроша розповіли, що їх обстрілювали касетними бомбами. Є загиблі та поранені. Точна кількість невідома, повідомили під час єдиного інформаційного марафону на українських телеканалах.

Обстріл триває, але Харків лишається під контролем України. У місті оголошено тривогу. Усі, хто встиг утекти, сидять в укриттях.

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