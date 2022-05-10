Це історичне союзництво демократій у протистоянні диктаторським режимам – Арсеній Яценюк про ленд-ліз

Арсеній Яценюк прокоментував підписання ленд-лізу для України. Фото: facebook.com/pressOKzahid, facebook.com/yatsenyuk.arseniy. Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк прокоментував довгоочікувану подію – підписання американським президентом Джозефом Байденом закону про ленд-ліз для України. Це свідчення історичного союзництва демократій у протистоянні диктаторським режимам, написав Арсеній Яценюк у Facebook.

"Сила американської зброї в руках українських захисників приведе до вигнання окупанта, швидкого звільнення України і краху російського диктатора", – впевнений експрем'єр.

Арсеній Яценюк подякував американському народу, президенту США Джо Байдену і всім американським друзям за цей історичний крок. Він зазначив, що Україна отримає від США за спрощеними процедурами необхідну військову та іншу допомогу на мільярди доларів.

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