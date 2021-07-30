Це міжнародний злочин: Олена Зеленська у день протидії торгівлі людьми звернулась до українців

Перша леді наголосила, що у запобіганні злочину важливі спільні дії суспільства та держави

Світ повинен приділяти увагу цій важливій темі не тільки раз на рік - 30 липня, а кожен день / Фото: колаж "Сьогодні"

Перша леді України Олена Зеленська у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми нагадала про те, наскільки важливо порушувати питання протидії рабству як на глобальному, так і на державному рівні.

Про це вона написала у Facebook.

Перща леді нагадала, що торгівля людьми – це міжнародний злочин, у запобіганні якого важливі спільні вчинки та дії.

"Всі ми маємо бути пильними й обізнаними в тому, що відбувається. І приділяти увагу цій важливій темі не лише раз на рік – 30 липня, а щодня. Пам’ятайте про власну гідність, здоров’я й цінність свого життя", – написала вона.

Читайте також: Під Харковом викрили рабовласників: тримали людей в страшних умовах (фото)

За її словами, ані світ, ані держава, ані кожна людина не може залишатись байдужою до прав і свобод людини.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області викрили так званий реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних. Підозрюється, що пацієнти, які туди приходили, потрапляли в трудове рабство.

Нагадаємо, що у Харківській області затримали пенсіонера, який вербував безхатьків для примусової праці.

Крім того, у Львівській області та на Прикарпатті звільнили 51 особу з псевдореабілітаційних центрів. У закладах обіцяли лікувати алко- та наркозалежних, але замість допомоги відбирали мобільні і змушували працювати на власників.