Це наркотики? Що таке метадон, який знайшли в крові Полякова

У крові Полякова нібито знайшли алкоголь і метадон / Фото: Колаж: Сьогодні
У Мережі повідомили, що в крові померлого 8 жовтня її колеги Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон, а смерть нібито настала внаслідок реакції цих речовин.
Сайт "Сьогодні" з'ясував, що таке метадон і що буде, якщо змішати його з алкоголем.
Що таке метадон?
Метадон – це напівсинтетичний лікарський засіб. Заборонений у всіх країнах світу через велику смертність і наркоманію. Утім, у багатьох країнах застосовується в медицині як "замісна підтримувальна терапія" для лікування наркозалежних людей. У деяких штатах його також використовують як анальгетик для лікування хронічного болю.
На початку 20 століття його синтезували в Німеччині в якості синтетичного аналога морфіну. Зараз метадон – один з найпоширеніших засобів вуличної наркоманії, ломка від якого довша, ніж від інших опіатів.
Метадон швидко накопичується в організмі, через це навіть невелике перевищення дози може привести до передозування і смерті. Тому застосування метадону без лікаря вкрай небезпечне для життя.
Чи сумісний з алкоголем?
За механізмом дії та принципу впливу на організм будь-які опіати і спиртне є синергистами, тобто підсилюють ефект один одного.
Найбільш небезпечними наслідками такого "коктейлю" є неврологічні захворювання:
- погіршення церебрального кровообігу і кисневе голодування клітин мозку;
- незворотня загибель нейронів;
- погіршення інтелекту, пам'яті, когнітивних функцій.
Також є й інші наслідки:
- Збільшення ризику стрімкого прогресування стеатозу, гепатиту, цирозу і гепатоцелюлярної карциноми.
- Ураження сечовидільної системи.
- Порушення секреторної функції кори надниркових залоз та інших ендокринних залоз. Тому у чоловіків знижується лібідо, розвивається імпотенція, у жінок виникають різноманітні порушення менструального циклу.
Хто і як може отримати метадон
В Україні метадон використовують при замісній підтримувальній терапії (ЗПТ) – одному з методів лікування опіоїдної залежності.
Отримати замісну терапію може кожен пацієнт, якому поставлено діагноз залежності від опіоїдів, а також який добровільно усвідомлено погоджується на лікування і не має протипоказань до ліків.
Право на першочергове ЗПТ мають ВІЛ-інфіковані пацієнти і вагітні наркозалежні. Протипоказаннями для призначення ЗПТ є наявність у пацієнта некомпенсованої ниркової недостатності і алергії на замісний препарат.
Метадон можна отримати безпосередньо у лікуючого лікаря або ж за допомогою рецепта.
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