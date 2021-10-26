"Це ні про що": у МОЗ розповіли про смерті після вакцини від COVID-19

Віктор Ляшко висловився про реакцію на вакцинацію від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за місяць зафіксували 119 серйозних реакцій після вакцинації від коронавірусу, зокрема і смертей. За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, ця цифра "ні про що".

Про це Ляшко заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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"Ця цифра ні про що"

Як розповів Ляшко, в Україні за місяць зафіксували 119 серйозних реакцій після вакцинації від коронавірусу. Водночас міністр зазначив, що "ця цифра ні про що".

За його словами, від інсульту кожні 6 хвилин вмирає людина. Ляшко зазначив, що інсульт може статися у літньої людини, яка прийшла за щепленням, і в черзі за щепленням, і через 5 хвилин після нього.

"119. Ця кількість людей, у яких протягом місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", – наголосив глава МОЗ.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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Рекорд смертності від COVID-19

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 чоловік більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.