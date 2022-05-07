Це останній аргумент Путіна – Арсеній Яценюк про ядерний шантаж Кремля

Путін брязкає ядерною зброєю, заявив Арсеній Яценюк / Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina, Колаж: Сьогодні

Путін погрожує світу ядерним ударом, щоб зупинити постачання озброєння в Україну. Російський диктатор не використає ядерну зброю, але може вдатися до інших сценаріїв, якщо зрозуміє, що програє розв'язану ним війну в Україні.

Про це заявив голова КБФ, прем‘єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі CNN.

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"Путін не використає ядерну зброю. Але може використати в Україні біологічну чи хімічну, якщо його операція в Україні повністю провалиться", – пояснив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що Путін хоче залякати світ ядерною зброєю, адже програє на полі бою в Україні.

"Якщо Путін зрозуміє, що його план провалився – а я переконаний, що він провалиться, – він може вдатися до використання певних інших типів зброї. Адже він має хімічну, біологічну та ядерну зброю. Ядерна зброя – це "останній аргумент"", – сказав він.

Брязканням зброєю Яценюк назвав і те, що Путін вирішив "запустити цей сумнозвісний літак "судного дня" на параді до дня перемоги 9 травня".

Водночас, наголосив голова КБФ, Путін може вдатися до інших типів зброї в Україні, як-то хімічна та біологічна:

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"Погляньте, хто зараз керує воєнною операцією Росії в Україні, – той самий покидьок, який відповідальний за звірства у Сирії та командував там російськими військами. Вони можуть повторити такий самий сценарій в Україні".

Ядерні погрози Путіна, наголосив він, – це "брязкання зброєю, аби зупинити світ в сенсі поставок оборонювальної та наступальної зброї Україні".

Ядерні погрози – у відповідь на допомогу Україні

Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний. За його словами, озброєння, яке Захід постачає Україні, буде законною ціллю для збройних сил Росії.

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Погрози застосувати ядерну зброю лунали ще у 2014 році, заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, було прийнято рішення: якщо країни НАТО втрутяться і заступляться за Україну, то Росія застосує тактичну ядерну зброю.