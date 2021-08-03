"Це спланована чекістами операція": білоруські активісти про смерть Шишова

Віталій Шишов знав, що можуть бути замахи. Скріншот
Смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві, – це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму Лукашенка білоруса.
Про це заявили у "Білоруському домі в Україні" (БДУ).
Зазначається, що Шишов стояв біля витоків створення "Білоруського дому" та був головою організації. А переїхати до України йому довелося восени 2020-го після протестів у Білорусі.
"У БДУ він брався абсолютно за всі сфери діяльності: допомога релокантам, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення до держорганів для просування законопроєктів, які допомагають нашим співвітчизникам, формування діаспори в Україні", – йдеться у повідомленні.
У БДУ стверджують, що за Шишовим велося стеження, про що повідомлялося у поліції. Також організацію неодноразово попереджали про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації.
"Віталій з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакууму. Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса", – заявили активісти.
Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про зникнення Шишова: він вранці імовірно вийшов на пробіжку у Святошинському районі і з того часу на зв'язок не виходив.
А сьогодні в одному з парків Києва його знайшли повішеним. Одна з білоруських емігранток в Україні розповіла "Сьогодні" подробиці загибелі Шишова.
Новини на цю ж тему: