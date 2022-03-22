Евакуація з блокадного Маріуполя: у Запоріжжі зможуть прийняти майже 30 тисяч переселенців

У Запоріжжі активно готуються до прийому переселенців із Маріуполя / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Місто Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч переселенців та забезпечити їх усім необхідним.

Про це повідомив генеральний директор заводу "Запоріжсталь" компанії "Метінвест" Олександр Мироненко.

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За його словами, у місті створюється чимало притулків, у тому числі ресурсами групи "Метінвест".

"Метінвест" створив 6 локацій, де приймають переселенців, через них пройшло вже понад три з половиною тисячі людей, зараз там проживає до 400 українців. Людям, які добираються до нас з Маріуполя, ми надаємо все необхідне – одяг, продукти, медикаменти, місця, вони можуть помитися та відпочити" , – розповів він.

Також компанія, спільно з обласною та місцевою владою, забезпечила облаштування 2-х тисяч додаткових місць для постраждалих. Люди зупиняються тут на пару ночей, і їдуть далі туди, де безпечніше.

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Мироненко ще повідомив, що наразі агрегати заводу "Запоріжсталь" перебувають у режимі гарячої консервації, проте компанія розглядає можливість запуску цеху холодного прокату для того, щоб забезпечити продукцією європейських партнерів.

Як відомо, компанія Метінвест розгорнула у містах присутності близько 6 тисяч місць для тимчасових переселенців із гарячих точок України. Тут людей забезпечують усім необхідним, а також надають медичну та психологічну допомогу нужденним.

Також у координації із Фондом Ахметова компанія створила гуманітарний хаб у Польщі, де збирають європейську допомогу для України. Перші 80 тонн допомоги вже доставлені до Запоріжжя: її доставляють у ті міста, де вона є найбільш необхідною.

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Допомога народу

Війна проти України викликала небувалу згуртованість не лише всередині армії, а й серед тих, хто хоче допомогти бійцям.

Так, з початком бойових дій фінансову та гуманітарну допомогу бійцям та простим українцям відправили десятки фондів та організацій.

Про те, хто і як допомагає нашій країні у скрутну хвилину, читайте у нашому матеріалі тут.

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