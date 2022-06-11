Евакуація з гарячих точок, робота Миколаївського зоопарку та інші важливі події 11 червня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда, а у Миколаєві буде відкрито зоопарк. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 11 червня, в Україні продовжиться евакуація людей із гарячих точок. Вони зможуть вирушити поїздом до безпечних міст. Окрім того, сьогодні Миколаївський зоопарк уперше після початку вторгнення відновлює роботу.

Миколаївський зоопарк уперше після початку вторгнення відновлює роботу

В Миколаєві після тримісячної перерви 11 червня буде відкрито зоопарк. Про це 7 червня повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Поки що зоопарк працюватиме лише у вихідні, з 9.00 до 16.00.



"Упевнений, прогулянки в зоопарку принесуть вам багато задоволення", – написав Сенкевич.



За його словами, незважаючи на війну і те, що заклад три місяці було закрито для відвідувачів, його працівники зробили все, щоб зберегти тварин та територію у належних умовах та навіть покращити їх.

Уряд України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни

Уряд України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни.

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На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль на засіданні уряду 10 червня.

Загалом це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників та будівництво нової інфраструктури.

У частині Запорізької області з 11 по 13 червня вводять подовжену комендантську годину

На більшості території Запорізької області з 11 по 13 червня діятиме подовжена комендантська година. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух у Telegram.

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"З огляду на активні бойові дії, що ведуть в області та реальну загрозу життю та безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про запровадження продовженої комендантської години в окремих районах області", – йдеться у повідомленні .

Вона вводиться на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського, Пологівського районів Запорізької області та розпочнеться о 22.00 11 червня 2022 року та закінчиться о 05.00 13 червня 2022 року.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 11 червня

Сьогодні, 11 червня, "Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 11 червня Відповідна інформація з'явилася на сайті Укрзалізниці.

Евакуаційний поїзд на 11 червня:

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• 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Крім того, регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом запускають із 11 червня.

"Перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, що відбувають із Праги до Пшемисла. У місто, яке знаходиться на кордоні з Україною, приймало біженців та гуманітарну допомогу з початку агресії Росії проти України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з робочим візитом перебував міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Розмови знову були про постачання необхідного ЗСУ озброєнню.