Єврокомісія підтримала статус кандидата у члени ЄС для України

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Україні офіційно рекомендували надати статус кандидата на членство у ЄС. Таке рішення винесла Єврокомісія 17 червня у Брюсселі, повідомляє "Україна 24".

Єврокомісія ухвалила рішення із застереженнями, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС містить умови, які Київ має виконати. Ці умови належать до сфери верховенства права та боротьби з корупцією.

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Надання статусу кандидата на вступ до ЄС означає, що Україні доведеться провести низку реформ для відповідності критеріям, а згодом отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

Що ж з іншими претендентами?

Єврокомісія разом з Україною рекомендувала надати статус кандидата Молдові. Грузії пощастило менше. Єврокомісія запропонувала визнати її європейську перспективу, але перед наданням їй статусу кандидата країні необхідно впровадити низку реформ.

Питання про надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС надалі розглянуть президенти та прем'єри країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі 23-24 червня.

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Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, днем раніше низка глав європейських країн висловилася на підтримку інтеграції з Україною.

1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, далі слово було за Єврокомісією.

11 червня голова Єврокомісії вдруге від початку війни приїхала до Києва. Вона заявила, що Європейська комісія до кінця тижня завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.