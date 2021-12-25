Фальшиві магазини та передоплати. Як не стати жертвою шахраїв напередодні Нового року – поради

Що ближче до Нового року, то активніші шахраї. Особливо уважним потрібно бути із купівлею подарунків онлайн. Шахраї спеціально на ці кілька тижнів створюють фальшиві сайти інтернет-магазинів. Вони – схожі як викапані. І відрізнити від оригінальних їх часто неможливо. На що треба звертати увагу, щоб не втратити свої кревні, з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода.

Історія обману

Житель Харкова Максим Бобирєв хотів подарувати своїй дівчині на Новий рік бездротові навушники. Знайшов сайт із величезними знижками, який не викликав у нього жодних підозр.

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"Передусім я звернув увагу на велику кількість підписників, на велику кількість позитивних відгуків, що вселяло довіру", – розказує Максим.

У листуванні із менеджером його запевнили, що товар оригінальний та справний. А така знижка – спеціальна пропозиція до новорічних свят. У переписці указували, що ніколи не займалися підробками і третьосортною продукцією. А продають, мовляв, 100% оригінальний товар.

Товар виявився підробкою

За словами менеджерів, магазин розміщений в іншому місті, тож товар надіслали поштою. Саме там Максим уже заплатив за навушники, але одразу не перевірив. А коли подивився їх удома, виявилося – вони несправні.

"Навушники це підробка, один із навушників не працював зовсім, і я вирішив звернутися в даний магазин з проханням повернення товару та коштів, мені не відповідали кілька днів, після просто заблокували, гроші так ніхто і не повернув", – розповів потерпілий.

І таких сайтів у Мережі безліч і не лише з технікою.

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Такі шахрайства – не рідкість

Жителька Києва Світлана Мельниченко обирала через інтернет ялинку. Її запевнили, що кількість обмежена й треба забронювати новорічну красуню. А щоб це зробити – належить надіслати передплату.

"Я як би абсолютно без задньої думки зробила передоплату. На сайті обіцяли, що ялинку надішлють буквально там протягом декількох днів. Минуло 5 днів – всі телефони були анульовані", – розповіла жертва шахраїв.

Шахраї активізувалися

Передсвяткові дні – період активності шахраїв, каже експрет із безпеки Руслан Болгов. Надто великі знижки та передплата мають збентежити покупців.

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"Перше – вам нічого не пришлють, тому що ви надіслали 100-відсоткову передоплату, по-друге, вам можуть надіслати підробку, тобто репліку, вам можуть надіслати неякісний товар, вам можуть надіслати зовсім інщу річ, не ту, яку ви вибирали", – каже експерт.

Як виявити шахраїв

Виявити шахраїв справді складно, говорять експерти, але цілком можливо. Перш ніж купити товар через інтернет – уважно вивчіть сайт.

"Якщо сайт, який ви бачите, виглядає цілком серйозно, пристойно, це зовсім не означає, що це не копія якогось іншого сайту, якого вже не існує, назва може бути схожою, при цьому і доменне ім'я може бути не простроченим", – розповідає експертка з психологічної та кібербезпеки Наталя Бугайова.

Користувачам радять обов’язково перевіряти відгуки, але робити це не на тому сайті, де продають товар, бо там відгуки можуть бути підроблені, а в загальному пошуку.

В жодному разі не надсилайте передплати і обов’язково огляньте отримане на пошті, перш ніж сплатити за нього.

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