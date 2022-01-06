Фейк або правда: чи потрібен тест на антитіла перед COVID-вакцинацією

В Україні дедалі частіше вакцинуються від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
Українцям не потрібно робити тест на антитіла перед вакцинацією від коронавірусу. Його результат не дозволяє зробити висновок про рівень імунного захисту людини.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.
Чому не треба робити тест на антитіла перед вакцинацією?
Люди пустили міф, що перед або після вакцинації проти коронавірусу необхідно робити тест на антитіла, щоб зрозуміти, чи є захист від COVID-19.
Насправді робити тест на антитіла до коронавірусу не має сенсу. Його результат не дозволяє зробити висновок про рівень імунного захисту людини.
Надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає. Вакцини зменшують ризик госпіталізації та смерті, а також вони здатні полегшити перебіг і наслідки хвороби. Отже, якщо ви перехворіли, вам все одно потрібно щепитися.
Тест на антитіла до коронавірусу. Фото: РБК
В Україні дозволили бустерну COVID-вакцинацію: кому буде доступна
Міністерство охорони здоров'я схвалило введення в Україні бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх людей віком від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Як розповів Ляшко, МОЗ підписало документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.
Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса "Омікрон".
Бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.
Важливо додати, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.