Фейкові COVID-документи: за тиждень поліція вилучила майже 200 підробок

За тиждень поліція вилучила майже 200 фейкових COVID-сертифікатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає прес-служба поліції.

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"Зокрема лише минулого тижня ми провели 35 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві. Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більше 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два телеграм-канали, через які здійснювали замовлення" , – розповів Ігор Клименко.

Розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них понад 70 фактів виявили при перетині державного кордону.

Скільки виробництв відкрито з початку року

Загалом з початку року відкрито понад 730 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (207), в Києві (98), Рівненській та Львівській (по 75) областях.

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"Загалом у 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. Всього з початку року до суду направлено 77 обвинувальних актів про вчинення майже 300 кримінальних правопорушень. І на сьогодні судами першої інстанції упродовж останнього місяця ухвалено понад 10 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, зокрема під час перетину державного кордону. Винним особам призначено покарання у вигляді штрафів", – сказав глава Нацполіціі.

Він заявив, що відповідальність нестимуть і ті, хто підробляє документи, і ті, хто їх використовує.

Що повинно бути в сертифікаті про вакцинацію

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров'я.

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"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація перевірятиметься дуже ретельно. Працівники, які будуть перевіряти свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", – розповів Олексій Білошицький.

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