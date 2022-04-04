Прапор РФ має бути заборонено у світі – журналіст про "акцію" росіян у Греції

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Росіяни в Греції влаштували "акцію", демонстративно проїхавши вулицями Афін під прапором РФ. Фото опублікувала організація Help Ukraine in Greece.
Поведінку росіян прокоментував шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький на своїй сторінці Facebook.
"Ви все бачите. Руські вважають себе правими. Вони вважають, що вони вдома усюди. Що вони мають право на все і що їм належить все. Вони звикли до того, що їм ніхто нічого не зробить. Відчуття безкарності і бидлячої всеохопної бравади. Прапор рф має бути забороненим у світі, як і прапор Третього рейху. Громадяни рф мають бути депортовані додому з цивілізованих країн (виняток — лише для біженців з рф)", – написав він.
Росіяни влаштували цинічний "автопробіг" із прапором Афінами
Війна в Україні 4 квітня
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- Усіх російських військових, причетних до масових тортур, зґвалтувань та вбивств мирних жителів Бучі та Ірпеня, чекає точкова помста, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, жорстоко закатованої військовими РФ у Київській області.
- 4 квітня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Вороги випустили по місту заборонені касетні снаряди.
- У наступному опублікованому СБУ радіоперехопленні російський окупант розповів своєму товаришеві, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на те, що їх знищують, серед його товаришів по службі багато "200-х".