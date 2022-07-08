Фонд Бориса Колеснікова передав черговий автомобіль швидкої допомоги для потреб ЗСУ

Фонд Бориса Колесникова передав військовим автомобіль швидкої допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Шлях до перемоги нелегкий і тернистий, та всі ми своєю єдністю, стійкістю духу, взаємопідтримкою і плідною працею невпинно її наближаємо. Фонд Бориса Колеснікова докладає до цього максимум зусиль. Так, зокрема, в період із 21 червня по 8 липня благодійники змогли:

Придбати автомобіль швидкої допомоги для потреб військової частини А4028. Транспортний засіб вже допомагає рятувати життя наших захисників та захисниць на передовій.

На прохання військової частини А7223 закупити генератор та передати його бійцям.

Передати близько 4 500 наборів м'ясо-ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" та 3 500 солодких наборів ТМ "Конті" окремим територіальним громадам та батальйонам Сил ТрО.

Завезти з-за кордону до Донеччини близько 60 000 кілограмів гуманітарного грузу (одяг, лікарські засоби, предмети гігієни і продукти харчування) та роздати їх найбільш вразливим верствам населення.

Забезпечити медичні заклади Дружківки та Костянтинівки медичними засобами першої необхідності.

Роздати близько 3 000 продуктових наборів комунальникам Костянтинівки, працівникам Департаменту соцзахисту населення Дружківки, а також рятівникам ДСНС Костянтинівки та Дружківки.

Нагадаємо, у квітні Фонд Бориса Колеснікова евакуював з Донеччини 3 000 людей до більш безпечних областей на заході країни. Для населення, яке залишилося в області, було завезено близько 500 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Крім того, волонтери Фонду передали 107 000 наборів м'ясо-ковбасної продукції ТМ "Конті" та 53 000 солодких наборів ТМ "Конті" територіальним громадам, які найбільше постраждали від воєнних дій.

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Яку ще допомогу надає український бізнес під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більше ніж 3 млн людей отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Гуманітарна допомога надається за багатьма напрямами, зокрема, за такими:

Здоров'я, евакуація та інша гуманітарна допомога, включно з медикаментами, медобладнанням, психологічною допомогою, логістикою, консультаціями та іншим. Цією допомогою охоплено 1,6 млн людей . Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова більше ніж 644 тисячі одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

. Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова більше ніж одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад гемоконтейнерів для донорів крові. Продовольча безпека, зокрема продукти та продуктові набори. Цією гуманітарною допомогою охоплено 1,4 млн людей.

Загалом для мешканців України буде передано Фондом Ріната Ахметова 400 тисяч наборів з найнеобхіднішими продуктами харчування тривалого зберігання.

Важливою частиною роботи Фонду є психологічна підтримка вимушених переселенців з регіонів бойових дій. Працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, а також точки у Львові та Ужгороді. У Запорізькій та Дніпропетровській областях мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова проводять безкоштовні групові консультації, орієнтовані на переселенців із гарячих точок країни.

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Психологічну допомогу мешканцям України, які постраждали від війни, Фонд надає із 2014 року. Віднедавна впроваджено новий напрямок надання такої підтримки – онлайн-групи за участю професійного психолога. Проєкт реалізується у рамках музею "Голосу мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Від початку війни психологічну допомогу від Фонду отримали понад 86 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду курсу "Травма війни".