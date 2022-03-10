Фонд "Відкрий Україну" передав ЗСУ та постраждалим українцям допомогу на 15 млн грн

Фонд "Відкрий Україну" передав допомогу ЗСУ та мирним жителям / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни РФ проти України фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" передав українцям допомогу на понад 15 млн гривень. Ці гроші витратили на обладнання для наших захисників, матеріальну допомогу для постраждалих від обстрілу, а також на продукти першої необхідності для тих, хто зараз перебуває у гарячих точках.

Про це повідомила пресслужба фонду.

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Загальна сума підтримки становить понад 15 млн грн, а це:

Допомога ЗСУ – 4,05 млн. грн.

Обладнання для захисників (радіостанції, приціли, тепловізори) – 2,95 млн. грн.

Продукти харчування та засоби першої необхідності для населення – 408 тис. грн.

Допомога лікарням через Українську Греко-Католицьку церкву – 4,43 млн. грн.

Допомога лікарням та військовим через Український Католицький Університет – 1,48 млн. грн.

Матеріальна допомога потерпілим – 2,36 млн. грн.

Фото: пресслужба фонду

"Нами направлена матеріальна допомога у вигляді засобів захисту та амуніції, продовольчих товарів, засобів першої необхідності і лікарських препаратів у найбільш постраждалі куточки України. Продовжуємо разом будувати наш "міст допомоги" для всіх, хто цього потребує", – уточнили у фонді.