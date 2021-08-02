Фонд Ріната Ахметова отримав свiтове визнання за боротьбу з коронавірусом

Проект "Диджитал-фізра" здобув високе визнання

Рінат Ахметов був першим, хто прийшов на допомогу країні в боротьбі з пандемією. У лютому 2020 року він об'єднав ресурси Благодійного Фонду, ФК "Шахтар" та інших активів SCM і виділив понад 450 млн грн на допомогу країні в боротьбі з коронавірусом. Освітній проєкт "Диджитал-фізра" - частина проекту "Боротьба з COVID-19 в Україні" отримав престижну міжнародну нагороду.

Фонд Ріната Ахметова здобув перемогу відразу в двох номінаціях престижної міжнародної премії IPRA Golden World Awards. Вона була заснована в 1990 році Міжнародною асоціацією паблік рілейшнз (IPRA) і оцінює кращі комунікаційні проєкти за рівнем креативу, якості стратегії і досягнутими результатами. Cтворений Фондом Ріната Ахметова освітнiй серіал здобув перемогу в номінаціях – "Sport" і "NGO campaign".

"Фонд Ріната Ахметова, ФК "Шахтар" і Міністерство цифровий трансформації України об'єднали зусилля для допомоги країні в період карантину. Адже тільки разом можна успішно протистояти загрозі пандемії коронавірусу. Результатом нашої синергії став унікальний проєкт, який буде корисний кожному українському школяреві. Це цикл відеороликів для YouTube та Інстаграм про те, як важливо пам'ятати про спорт і здоровий спосіб життя. Парадоксально, але проєкт через гаджети і смартфони, які є у кожного підлітка, зміг мотивувати їх відірватися від екранів і приділити увагу своїй фізичній формі. Тому ці відеоуроки будуть актуальні і після карантину. Щоб достукатися до серця і розуму школярів, ми зробили справді дивовижний крок ‒ запросили цілу "зоряну команду". Це зірки світового футболу Андрій П'ятов і Сергій Кривцов, а також популярні шоумени Олег Маслюк та Євген Янович. Упевнена, що таким зірковим складом не може похвалитися жоден інший мотиваційний проєкт, – розповіла Юлія Єршова, директорка Департаменту коммунікацій Фонду.

Капітан ФК "Шахтар" Андрій П'ятов упевнений, що ця успішна співпраця дозволить зробити ще багато добрих справ.

"Дуже незвично і приємно було почути, що наш спільний з Фондом Ріната Ахметова проєкт отримав світове визнання. Упевнений, це заслужена нагорода, адже раніше в Україні не було подібних проєктів, все довелося робити вперше, в умовах пандемії. Мені в цілому сильно подобається дружба, партнерство, яке пов'язує клуб і Фонд довгі роки. Минулого року ми разом допомагали лікарям боротися з коронавірусом, передавали тести, обладнання лікарням", – зазначив він.

Актор гумористичного шоу "Мамахохотала" Євген Янович говорить про неймовірний вплив цього проєкту на молодь під час карантину.

"Проєкт "Диджитал-фізкультура" став утіленням нашого кльового пориву під час пандемії зробити щось корисне та від душі. І оскільки тоді ми не думали про нагороди, тепер удвічі приємніше, що наш освітній серіал помітили. Це, звичайно, чудово! Але пам’ятаю, як на карантині мене позначили в сторіз безліч школярів. Діти писали, що почали повторювати за нами та займатися спортом, при цьому дотримуючись карантину. Як на мене, саме це і є головною перемогою", – сказав артист.

Директор телеканалу НЛО TV Іван Букрєєв вважає, що проєкт особливо вдався ще й завдяки гумору.

"Ми раді, що проєкт "Диджитал-фізкультура" отримав заслужену нагороду від IPRA та пишаємося, що причетні до популяризації спорту серед молодого покоління. Думаю, що багато важливих тем легше просувати за допомогою гумору та знайомих медійних осіб. Тому здорово, що ці складові в проєкті були одними з ключових, а спорт став саме таким, яким він потрібен дітям: захоплюючим, веселим, із жартами та в ігровій формі, а головне – корисним", – сказав він.

За премію "IPRA Golden World Awards" билися сотні компаній і рекламних агентств із декількох десятків країн з усіх континентів. Фонд і компанія ДТЕК – єдині представники України, які отримали нагороду разом із компаніями з Катару, Японії, Філіппін, Греції.

На діджитал-майданчиках Фонду та національному телебаченні аудиторія проєкту склала понад 5 млн людей. А сумарна аудиторія, враховуючи користувачів платформи "Дія" та ротацію 20 національних каналів, склала не менше 26 млн осіб.

Всі серії серіалу "Диджитал-физра" розміщені на сторінці Фонду Ріната Ахметова в Facebook і на YouTube-каналі.