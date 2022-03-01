ФСБ "злила" Україні кадировців, яких послали вбити Зеленського – Данілов

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Кремль надіслав в Україну кадировців для ліквідації президента Володимира Зеленського, проте завдяки витоку інформації з ФСБ планам окупантів вдалося завадити.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, деморалізація у російській армії вже розпочалася.

"Спецоперація, яка мала бути здійснена кадировцями з ліквідації нашого президента, нам цілком відома. Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогоднішній день не мають бажання брати участь у цій кривавій війні і завдяки цьому було знищено ту кадировську елітну групу, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", – заявив Данілов.

За його словами, кадировці були поділені на дві групи.

"Ми їх відслідковували: одна група була накрита у Гостомелі, друга група зараз перебуває під прицілом. Ми не віддамо нікому ані нашого президента, ані нашу країну", – сказав секретар РНБО.

Зеленський заявляв про замах, що готується

Президент Володимир Зеленський 25 лютого у зверненні до українців заявив, що РФ хоче усунути його фізично.

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"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог призначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", – сказав президент.

Зеленський повідомив, що є інформація про те, що до Києва увійшли диверсійні групи ворога.

Версія The Times

Британське видання The Times писало, що Кремль підіслав до Києва понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського та підготувати ґрунт для захоплення влади Росією.

"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією убити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", – йдеться у публікації.

Інформація про їхні плани нібито досягла українського уряду вранці 26 лютого, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.