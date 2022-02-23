Гармаш: Санкції роздратують Путіна – буде нове загострення

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Що не так з санкціями проти російських еліт, які ввели США та ЄС, розповів журналіст, член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це серйозний удар по елітах. Коли б'ють по дітях, це завдає й ударів по батьках. Чим ці санкції цікаві — що б'ють по синах близького оточення Путіна. Але мене дуже турбує, що всі ці санкції є відповіддю на вже скоєні злочини, вони не запобігають злочинам. Ми опинилися у ролі жертви. Але нам було б вигідніше і приємніше, щоб злочини щодо нас попереджалися, а не каралися, коли ми вже стали жертвами. Хотілося б більшого, відверто кажучи", — сказав він.

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На думку Гармаша, результатом нових санкцій може стати чергове загострення.

"Політика хвиль санкцій, якщо буде скоєно черговий злочин, швидше спровокує Путіна на нові злочини. Ми бачимо, що ця людина приймає виклики, неадекватно оцінює ситуацію, оскільки сама не страждає від санкції. Ми не бачили санкцій проти нього особисто або його дочок. Ці санкції не дають можливості заспокоїтися, і слід очікувати серйозного загострення", — сказав він.

Санкції проти РФ