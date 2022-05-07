ДБР викрило схему виведення з України мільйонів доларів російського та білоруського бізнесу (фото)

Злочинців затримали / Колаж "Сьогодні"

В Україні зловмисники незаконно виводили з країни гроші російського та білоруського бізнесів замість того, щоб націоналізувати ці кошти та спрямувати на потреби ЗСУ. Лише за кілька місяців 2021 року через фіктивні фірми перевели в готівку понад 110 млн гривень. Під час активної фази війни шахраї вирішили розширити свій бізнес. Фірми розпочали нелегально виводити гроші "контрагентів" з України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Що відомо

Зловмисники користувалися корупційними зв'язками в органах влади, щоб отримати паспорти громадянина України та інші документи на вигадані імена та прізвища.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

На фальшиві паспорти вони реєстрували комерційні структури, які використовували у протиправній фінансово-господарській діяльності.

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"Вже під час активної фази війни Росії проти України вони вирішили "розширити" свій бізнес і почали надавати послуги з нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої держави через механізм так званих перестановок готівки", – йдеться у повідомленні.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

Що вилучили у злочинців

Під час обшуків у шахраїв вилучили:

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близько $1,5 млн та €150 тис.,

підроблені паспорти громадян України,

друку,

документи фіктивних підприємств,

комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

Що загрожує за скоєне

У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, продовжуються слідчі дії.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

"Серед них встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів", – йдеться у повідомленні.

Злочинці можуть бути позбавлені волі до 6 або до 10 років.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

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