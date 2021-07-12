Перша зустріч Зеленського у Німеччині і безкоштовний політ у космос – головні новини за ніч

Президент України в перший вечір у Німеччині встиг провести важливу зустріч, а компанія мільярдера-космонавта оголосила привабливий розіграш – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Перша зустріч Зеленського у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський, який у неділю прибув із робочим візитом до Німеччини, увечері 11 липня провів першу зустріч – з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, який є найбільш вірогідним наступником канцлера Ангели Меркель.

Першу зустріч Зеленський провів з Арміном Лашетом / Фото: Офис Президента Украины

Ультиматум уряду Грузії

У Грузії на акції протесту в центрі Тбілісі у зв'язку зі смертю телеоператора Лексо Лашкарави представники провідних ЗМІ висунули ультиматум уряду, зажадавши, щоб він пішов у відставку у повному складі до 12:00 (11:00 за Києвом) понеділка.

Результати виборів у Молдові

На дострокових парламентських виборах у Молдові, які пройшли у неділю, 11 липня, за результатами підрахунку майже 60% протоколів із виборчих дільниць із значним відривом лідирує партія президента країни Майї Санду "Дія і солідарність".

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Безкоштовний політ у космос

Після того як британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив свій перший політ у космос, космічна компанія Virgin Galactic запустила розіграш безкоштовного польоту на двох і екскурсії космопортом від Бренсона.

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