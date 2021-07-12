Перша зустріч Зеленського у Німеччині і безкоштовний політ у космос – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Перша зустріч Зеленського у Німеччині
Президент України Володимир Зеленський, який у неділю прибув із робочим візитом до Німеччини, увечері 11 липня провів першу зустріч – з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, який є найбільш вірогідним наступником канцлера Ангели Меркель.
Першу зустріч Зеленський провів з Арміном Лашетом / Фото: Офис Президента Украины
Ультиматум уряду Грузії
У Грузії на акції протесту в центрі Тбілісі у зв'язку зі смертю телеоператора Лексо Лашкарави представники провідних ЗМІ висунули ультиматум уряду, зажадавши, щоб він пішов у відставку у повному складі до 12:00 (11:00 за Києвом) понеділка.
Результати виборів у Молдові
На дострокових парламентських виборах у Молдові, які пройшли у неділю, 11 липня, за результатами підрахунку майже 60% протоколів із виборчих дільниць із значним відривом лідирує партія президента країни Майї Санду "Дія і солідарність".
Безкоштовний політ у космос
Після того як британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив свій перший політ у космос, космічна компанія Virgin Galactic запустила розіграш безкоштовного польоту на двох і екскурсії космопортом від Бренсона.
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